Создание воздействующих на пептиды лекарств от рака ускорится

Как отмечают Смирнов и его коллеги, разработанный в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ) подход является более удобной и эффективной альтернативой для уже существующих методик по изучению взаимодействий между лекарствами и белками на поверхности клеток. Это связано с тем, что разработка российских ученых позволяет получать подобные сведения, в том числе и для тех белков, которые теряют свою форму и биологические функции вне клетки или вне ее мембраны.