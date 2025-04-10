Шествия «Бессмертного полка» на День Победы в Ростовской области не будет

В Ростовской области в этом году на 9 Мая традиционного шествия «Бессмертного полка» не запланировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Жителям Дона будут доступны другие форматы для участия в акции, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 9 Мая Парады Победы пройдут в двух городах Ростовской области. Один из них будет в Ростове, другой — в Новочеркасске.
Также сообщалось, что салют в честь Дня Победы в донской столице состоится.
Отметим, что с 18 марта в Ростове начались тренировки механизированных и пеших колонн. А 7 мая пройдет генеральная репетиция.