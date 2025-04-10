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Шествия «Бессмертного полка» на День Победы в Ростовской области не будет

Власти Ростовской области рассказали о мероприятиях на День Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в этом году на 9 Мая традиционного шествия «Бессмертного полка» не запланировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Жителям Дона будут доступны другие форматы для участия в акции, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 9 Мая Парады Победы пройдут в двух городах Ростовской области. Один из них будет в Ростове, другой — в Новочеркасске.

Также сообщалось, что салют в честь Дня Победы в донской столице состоится.

Отметим, что с 18 марта в Ростове начались тренировки механизированных и пеших колонн. А 7 мая пройдет генеральная репетиция.