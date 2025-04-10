Время наших героев: в Костроме открылся фестиваль документального кино

9 апреля в Костроме состоялась церемония открытия международного фестиваля документального кино «RТ. Док: Время наших героев». Главными гостями мероприятия стали участники специальной военной операции. Зал встречал и провожал их несмолкаемыми аплодисментами. Со сцены выступили Герой России Владислав Журавлев и кавалер ордена Мужества Илья Казаков.
Этот фестиваль не только для нас, участников, героев СВО. Нет, он также сделан для будущих поколений. Именно на этих фильмах будут воспитываться наши дети.
«Фронт не может быть без крепкого тыла. И те, кто помогает фронту: волонтеры, медики, операторы, военкоры, также герои. И этот фестиваль посвящен им также», — высказал мнение Казаков.
Фестиваль в Костромской области проводится благодаря решению губернатора Сергея Ситникова. «Люди не только выполняют боевые задачи, люди живут на фронте. И без сомнения, вот эти новые чувства, новые качества, которые хочется людям неким образом выразить, они сегодня и проявляются в этом творчестве, в кинодокументалистике. Это не просто документальное кино, это народная память, которая родилась во время боевых действий», — отметил Ситников.
Посвящен героям ВОВ и СВО
Перед церемонией в фойе концертного зала «Губернский» прошла выставка портретов бойцов и военкоров. Волонтеры провели мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и показали печи-буржуйки, которые собрали сами.
«То что мы увидели, как все объединились, не только документалисты, показывает, что фестиваль стал гораздо шире. Это и поэты, и музыканты, и художники. Невероятное сплочение и объединение. Я считаю, что пример Костромы должен, конечно, послужить для других регионов. И этот формат фестиваля надо нести дальше», — рассказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
Концертная программа «RТ. Док: Время наших героев» в 80-летие Великой Победы посвящена героям сразу двух времен — ВОВ и СВО. Это совместное творчество организаторов фестиваля и балета «Кострома». В постановку включены также фронтовые хиты групп «Зверобой» и «Катюша».
Фестиваль открыла премьера военкора Ольги Кирий «Сестры милосердия». Героини ленты — хрупкие девушки, которые всегда приходят на помощь нашей армии в трудные для России времена.
Параллельно с церемонией открытия показы фильмов фестивальной программы состоялись в 11 городах и 105 поселках и деревнях региона. Впереди еще два дня насыщенной зрительской программы.
Кино о защитниках
Международный фестиваль организован совместно с Администрацией Костромской области и благотворительным фондом «Гордимся тобой». Он объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей — «Это время героев. Это наше время». В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, героях на фронте и в тылу, волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах.
В коллекции фестиваля — фильмы военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала «Звезда», телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены ленты документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.
Показы прошли более чем в 20 странах — Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Бангладеш, Белоруссии, Вьетнаме, Египте, Замбии, Индии, Италии, Камбодже, Кипре, Китае, Ливане, Монголии, Никарагуа, Пакистане, Перу, Сербии, Таджикистане, Турции, Шри-Ланке и Южной Осетии.
В Риме группа украинцев выкрикивала нацистские лозунги и пыталась сорвать показ, но, несмотря на это, он прошел с аншлагом. В Сербии фестиваль принял сам Эмир Кустурица. Он прошел с таким успехом, что легендарный режиссер предложил сделать мероприятие ежегодным.
В Москве показы состоялись четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что фестиваль отправился и в регионы. Он прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде и Махачкале.