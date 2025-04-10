Время наших героев: в Костроме открылся фестиваль документального кино

Фестиваль в Костромской области проводится благодаря решению губернатора Сергея Ситникова. «Люди не только выполняют боевые задачи, люди живут на фронте. И без сомнения, вот эти новые чувства, новые качества, которые хочется людям неким образом выразить, они сегодня и проявляются в этом творчестве, в кинодокументалистике. Это не просто документальное кино, это народная память, которая родилась во время боевых действий», — отметил Ситников.