Эксперт назвал безопасное количество чашек кофе, которое можно выпивать за день

— От кофе бывает изжога. И если у вас уже есть проблемы с ЖКТ или хронические заболевания, язвы и так далее, конечно, от данного напитка лучше воздержаться. Как минимум следует проконсультироваться с врачом, что он думает по этому поводу, — сказал Кабанов.