Эксперт назвал безопасное количество чашек кофе, которое можно выпивать за день

Что будет с организмом, если пить много кофе? В разговоре с NEWS.ru диетолог-консультант Алексей Кабанов сообщил, что норма — это три кружки, иначе могут начаться проблемы со здоровьем.
— От кофе бывает изжога. И если у вас уже есть проблемы с ЖКТ или хронические заболевания, язвы и так далее, конечно, от данного напитка лучше воздержаться. Как минимум следует проконсультироваться с врачом, что он думает по этому поводу, — сказал Кабанов.
Отметим, что кофе одновременно вреден и полезен. Например, он оптимизирует работу обменных веществ, помогает быстрее восстанавливаться клеткам, но в тоже время вызывает перевозбуждение, тревожность, бессонницу. Добавление молока и сахара только усугубляет последствия и вызывает дополнительную опасность.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что у 539 человек выявили отклонения во время «Ярмарки здоровья» в Иркутске.