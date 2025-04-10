Создана самая детальная карта нейронных связей мозга

Международная команда ученых совершила прорыв в области нейробиологии. Специалисты создали самую детализированную на данный момент карту нейронных связей мозга млекопитающих, которая включает в себя 84 тысячи нейронов и 500 миллионов связей между ними. Изображение и его описание представлено в журнале Nature.
Чтобы создать карту, ученые использовали генетически модифицированное животное, нейроны которого светились при активности. Это позволило зафиксировать, как клетки зрительной коры реагируют на движущиеся изображения. Далее специалисты разрезали изучаемый участок головного мозга на 25 тысяч слоев и сделали 100 миллионов микроснимков, которые затем обработал искусственный интеллект.
Подробная карта содержит более 200 тысяч клеток головного мозга, более 520 миллионов синапсов и свыше четырех километров связей между ними. Единственная карта мозга сопоставимого масштаба — это кубический миллиметр человеческого мозга, где визуализированы 16 000 нейронов и 150 миллионов синапсов.
Отдельным достижением стала детализация активности отдельных нейронов в большом масштабе. Такое ученые сделали впервые в истории нейробиологии.
Исследователи надеются, что их карта поможет улучшить понимание связей между нейронной активностью и поведением, а также раскрыть природу болезни Альцгеймера, аутизма и прочих расстройств. «Это новаторская работа, которая будет бесценна для научного сообщества», — сказали ученые.
Результаты работы находятся в открытом доступе, что позволяет ученым по всему миру использовать их для продолжения исследований.