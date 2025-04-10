Создана самая детальная карта нейронных связей мозга

Международная команда ученых совершила прорыв в области нейробиологии. Специалисты создали самую детализированную на данный момент карту нейронных связей мозга млекопитающих, которая включает в себя 84 тысячи нейронов и 500 миллионов связей между ними. Изображение и его описание представлено в журнале Nature.