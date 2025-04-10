С картофелем, целлюлозой и измельченными хвойными ветками, а также «Партизанский» и «остен-брод». Минскхлебпром воссоздал пять видов военного хлеба

Военный хлеб с целлюлозой, жмыхом и измельченными ветками выпустили в Беларуси. Подробности озвучила БелТА заместитель главного технолога предприятия «Минскхлебпром» Анна Душевская.
По ее словам, в год 80-летия Победы предприятию предложили уникальный проект, чтобы испечь хлеб по рецептурам тех лет и дать попробовать современникам. Специалист признается: задача оказалась непростой.
— Чтобы добыть эти рецепты, нам пришлось обратиться в ряд организаций. Например, мы сделали запрос в НИИ хлебопекарной промышленности в России, музей истории Великой Отечественной войны, институт истории НАН Беларуси, которые помогли нам с материалом, — уточнила Душевская.
Замглавного технолога добавила, что для реализации проекта было принято решение об использовании производственной площадки хлебозавода № 2, где есть формовые печи. А за сырьем обращались и к хозяйствам, и к владельцам частных подворий.
— Искали солому, свеклу, семечковую лузгу, опилки, в ход также шел картофель, различные виды зерна. Подготовили формы. Испекли пробную партию и сами же попробовали, что получилось, — рассказала Анна Душевская.
Сообщается, что специалисты смогли воссоздать пять видов военного хлеба. Называются они «Ржевский» с большим количеством картофеля и отрубей, «Блокадный» с высоким содержанием жмыха, целлюлозы и измельченных хвойных веток. Также были воссозданы «Сталинградский» хлеб, где муку ржаную по причине ее нехватки заменяли на ячменную, «Партизанский», «остен-брод».
Все озвученные виды хлеба представлены на выставке «Хлеб — невидимая сила Победы», которую подготовило предприятие «Минскхлебпром» специально к концерту-реквиему «Каждый третий», проходящему для представителей всех регионов Беларуси во Дворце Республики.
Тем временем международный выставочный центр откроется в Минске 9 мая.
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