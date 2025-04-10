С картофелем, целлюлозой и измельченными хвойными ветками, а также «Партизанский» и «остен-брод». Минскхлебпром воссоздал пять видов военного хлеба

Сообщается, что специалисты смогли воссоздать пять видов военного хлеба. Называются они «Ржевский» с большим количеством картофеля и отрубей, «Блокадный» с высоким содержанием жмыха, целлюлозы и измельченных хвойных веток. Также были воссозданы «Сталинградский» хлеб, где муку ржаную по причине ее нехватки заменяли на ячменную, «Партизанский», «остен-брод».