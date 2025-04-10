Эксперименты физиков РФ ускорят разработку оптоэлектроники на базе оксида цинка

Как отмечают исследователи, оксид цинка представляет собой полупроводник, который относительно плохо проводит ток, но при этом эффективно излучает свет в результате нескольких особенностей в поведении электронов в этом материале и в характере их взаимодействий с «дырками», областями с положительным зарядом. Эти свойства делают оксид цинка подходящим для использования его в ультрафиолетовых светодиодах и лазерах.