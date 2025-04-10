«Кто воспитывает наших детей?»: в соцсетях обсуждают острую проблему детсадов в Ташкенте

С одной стороны, это звучит как обычная кадровая проблема, но её последствия оказываются гораздо серьёзнее: дети страдают от жестокого обращения, потому что на работу всё чаще берут людей без образования, опыта и даже элементарной эмпатии.
И это, увы, уже никого не удивляет. Потому что всем всё понятно. Работа воспитателя — одна из самых тяжёлых и ответственных в системе образования. Каждый день — десятки малышей с разным настроением, характером, нуждами. Нужно накормить, одеть, отвести, усадить, выслушать, объяснить, не накричать, не сдаться. А ещё нужно вести документацию, участвовать в мероприятиях, соблюдать бесконечные стандарты.
В сообществе Потребитель.уз пользователи поделились шокирующими цифрами: воспитатели в государственных детских садах получают около 1,8 миллиона сумов, а нянечки — около 1,2 миллиона сумов. С таким доходом о профессионализме говорить трудно, потому что на такую зарплату человек с квалификацией просто не пойдёт. А с таким графиком ещё и подработать где-то — почти невозможно.
Вот и идут в детсады «кто придётся» — не от желания, а от безысходности.
Что мы получаем в итоге? Вот такую цепочку. Воспитателей не хватает → Берут без квалификации → Увеличивается риск насилия и халатности → Родители боятся, но альтернатив нет → Дети страдают → И всё это при полной нормальности с точки зрения системы.
Что можно изменить?
Прежде всего, государству стоит реально и ощутимо пересмотреть зарплаты воспитателей. Речь не о символических 5%, а о повышении в разы, потому что это не просто трата бюджета, а инвестиция в будущее наших детей.
Не менее важно сделать профессию привлекательной: дать молодым педагогам поддержку, предложить возможности переобучения, обеспечить социальные гарантии и продумать удобный график, особенно для матерей, которые хотят работать в детском саду.
Также необходим жёсткий фильтр при приёме на работу — в детсад не должны попадать случайные или неготовые люди. Даже если система допускает сбои, детство не должно становиться их жертвой.
И, наконец, важно наладить обратную связь с родителями. Должна быть возможность безопасно и открыто сообщать о тревожных ситуациях, чтобы сигналы не игнорировались, а проверялись и отрабатывались. Это поможет создать доверие и реальную защиту для детей.
Почему это важно?
Потому что дети в детском саду не могут пожаловаться. Они не напишут в телеграм-канал, не позвонят на горячую линию, не составят жалобу в прокуратуру. Они просто терпят. А общество, закрывающее на это глаза, теряет право называться гуманным.
Садик — это первое место, где ребёнок встречается с миром вне семьи. И если этот мир оказывается холодным, жестоким, равнодушным — как вырастет человек, который в нём начал свой путь?
Мы не можем требовать от воспитателей высокого уровня, пока не уважаем их труд сами. Слова о «воспитании будущего» — красивые. Но пока за этот будущий фундамент платят меньше, чем за работу грузчика в магазине — никакого светлого будущего не получится.