«Кто воспитывает наших детей?»: в соцсетях обсуждают острую проблему детсадов в Ташкенте

И это, увы, уже никого не удивляет. Потому что всем всё понятно. Работа воспитателя — одна из самых тяжёлых и ответственных в системе образования. Каждый день — десятки малышей с разным настроением, характером, нуждами. Нужно накормить, одеть, отвести, усадить, выслушать, объяснить, не накричать, не сдаться. А ещё нужно вести документацию, участвовать в мероприятиях, соблюдать бесконечные стандарты.