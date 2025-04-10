Что принято делать на Песах и чем он отличается от Пасхи

✡️ Песах связан с освобождением евреев из египетского рабства. Чтобы фараон дал народу уйти, Господь наслал на Египет 10 казней, одной из которых была смерть первенцев. Евреям же было велено пометить свои дома кровью агнцев — так их дети были спасены. Отсюда и название праздника — от слова «пасах», что значит «миновал», «пошел мимо». Это чудо избавления стало основой праздника, символизирующего не только освобождение от физического рабства, но и духовное обновление.