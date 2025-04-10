«Технопарк Санкт-Петербурга» назвал робототехнику перспективным направлением для стартапа

КАЗАНЬ, 10 апреля. /ТАСС/. «Технопарк Санкт-Петербурга» назвал перспективные направления для стартапа. Среди таких направлений — робототехника и станкостроение, сообщил генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Олег Якимов на пресс — конференции ТАСС в рамках российского венчурного форума.
«Это те направления, на которые государство делает основной упор и, как нам кажется, основные стартапы будут востребованы в этих отраслях. Это робототехника, биотех, ИТ, станкостроение», — сказал он.
По его словам, первые три года для стартапа самые сложные, когда 9 из 10 проектов закрываются. «Кому-то не хватает денег, технических компетенций, терпения, кто-то не смог в команде выстроить эффективную работу. Как раз в эти три года стартап требует максимальной поддержки», — отметил он.
Российский венчурный форум проходит 9−11 апреля в Татарстане. В рамках деловой программы запланировано более 50 мероприятий и 20 дополнительных выступлений, организованных в восьми тематических направлениях. Участие принимают порядка 260 спикеров и экспертов. На форуме обсудят вопросы развития венчурного рынка и поддержки технологического предпринимательства, выхода технологических компаний поздних стадий на pre-IPO, инвестиции в стартапы поздней стадии. Форум проводится в Казани с 2005 года.
ТАСС — генеральный информационный партнер форума.