«Технопарк Санкт-Петербурга» назвал робототехнику перспективным направлением для стартапа

По его словам, первые три года для стартапа самые сложные, когда 9 из 10 проектов закрываются. «Кому-то не хватает денег, технических компетенций, терпения, кто-то не смог в команде выстроить эффективную работу. Как раз в эти три года стартап требует максимальной поддержки», — отметил он.