В Ростове на Мечникова загорелась кровля

В Ростове на Мечникова, 53 загорелась кровля. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании. На место выехали 58 спасателей и 18 единиц техники.
— Угрозы распространения огня нет, — уточнили в пресс-службе МЧС.
Ранее сообщалось, что в конце марта в Ростове произошел крупный пожар на складе. За считанные секунды огонь охватил 400 квадратных метров. Вскоре спасателям удалось локализовать огонь. К счастью, обошлось без пострадавших.