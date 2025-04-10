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В Ростове на Мечникова загорелась кровля

58 спасателей тушат загоревшуюся кровлю в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на Мечникова, 53 загорелась кровля. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании. На место выехали 58 спасателей и 18 единиц техники.

— Угрозы распространения огня нет, — уточнили в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что в конце марта в Ростове произошел крупный пожар на складе. За считанные секунды огонь охватил 400 квадратных метров. Вскоре спасателям удалось локализовать огонь. К счастью, обошлось без пострадавших.