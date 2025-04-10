Один из КПП на молдавско-румынской границе приостанавливает свою работу: Таможня будет закрыта на целый день

В связи с этим будет приостановлена работа КПП. Водителям рекомендуют использовать другие пункты пропуска, такие как Липканы, Леушень, Скулень, Кагул или Леова.
Дополнительную информацию можно найти на сайте Пограничной полиции.
11 апреля 2025 года с 08:00 до 16:00 на дамбе Стынка-Костешть планируются технические работы с румынской стороны.
В связи с этим будет приостановлена работа КПП. Водителям рекомендуют использовать другие пункты пропуска, такие как Липканы, Леушень, Скулень, Кагул или Леова.
Дополнительную информацию можно найти на сайте Пограничной полиции.