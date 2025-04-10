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Один из КПП на молдавско-румынской границе приостанавливает свою работу: Таможня будет закрыта на целый день

11 апреля 2025 года с 08:00 до 16:00 на дамбе Стынка-Костешть планируются технические работы с румынской стороны.

Источник: соцсети

В связи с этим будет приостановлена работа КПП. Водителям рекомендуют использовать другие пункты пропуска, такие как Липканы, Леушень, Скулень, Кагул или Леова.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Пограничной полиции.