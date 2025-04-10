Калининградцы пожаловались на трехмесячные очереди на МРТ

В комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» после жалоб одного из пользователей представители ведомства отметили, что если обследование назначено в плановом порядке, срок прохождения увеличивается до 6 месяцев.