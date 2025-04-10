Калининградцы пожаловались на трехмесячные очереди на МРТ

В областном минздраве заявили, что очереди не превышают двух недель.
В комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» после жалоб одного из пользователей представители ведомства отметили, что если обследование назначено в плановом порядке, срок прохождения увеличивается до 6 месяцев.
Также в областном минздраве подчеркнули, что в регионе нет необходимости выделять средства на закупку нового оборудования.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что для калининградского онкоцентра в Родниках закупали аппараты МРТ на сумму 136 миллионов рублей. Системы магнитно-резонансной томографии ввели в эксплуатацию 10 января 2024 года.