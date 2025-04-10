В Екатеринбурге лабрадора трижды спасли от смерти

Волонтеры написали в социальных сетях о псе, и через несколько дней на объявление откликнулась семья из Екатеринбурга. Оказалось, что это были те люди, которые спасли собаку, когда она была еще щенком. «Новости о Ричи дошли до первой семьи, подвергнув их в шок. Знаете, где он теперь? Воссоединился с ними и вновь в любящей, заботящейся семье с новой подружкой Оливией!» — рассказали в фонде «ЗООзащита».