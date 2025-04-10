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В Екатеринбурге лабрадора трижды спасли от смерти

В марте хозяин пса привез его в клинику на усыпление, чтобы избавиться от животного. Однако это не единственная беда, которую пришлось пережить питомцу.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Лабрадор Ричи
Источник: Благотворительный фонд «ЗООзащита»

Пса Ричи на вокзале нашла семья из Екатеринбурга еще щенком. Об этом пишет «Добро. Медиа». Большую часть жизни он провел с этими людьми, однако позже из-за переезда из частного дома его решили пристроить в добрые руки. Так лабрадор попал к новому хозяину в Серове.

Мужчина любил пса, поддерживал с первой семьей связь и присылал фотографии и видео, но в какой-то момент общение оборвалось. Оказалось, хозяин умер, а собака досталась родственникам, которым была не нужна. Поэтому они приняли решение усыпить абсолютно здоровое животное. Ветеринар не смог этого сделать и отвез собаку в приют.

Там Ричи все время лежал и молчал. Казалось, что пес потерял смысл жизни. Однажды волонтеры зашли в его вольер и подумали, что животное умерло, так как оно даже не шевельнулось. Тогда было решено отдать его на домашнюю передержку.

Волонтеры написали в социальных сетях о псе, и через несколько дней на объявление откликнулась семья из Екатеринбурга. Оказалось, что это были те люди, которые спасли собаку, когда она была еще щенком. «Новости о Ричи дошли до первой семьи, подвергнув их в шок. Знаете, где он теперь? Воссоединился с ними и вновь в любящей, заботящейся семье с новой подружкой Оливией!» — рассказали в фонде «ЗООзащита».

Ранее в Крыму спасли собаку, которая семь месяцев выживала в дикой природе.