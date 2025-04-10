Единственный замок в Минске изменится до неузнаваемости

Как сообщалось ранее, на территории комплекса планируется сохранить пять зданий, которые займут в основном объекты общепита. Их операторами выступят Белкоопсоюз, фабрика «Коммунарка», «Минотель», «Аква-Минск», ТЦ «Столица» и другие. Кроме этого, в здании появятся административные помещения, которые будут сдаваться под офисы, выставочные галереи, коворкинги и так далее.