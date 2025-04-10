Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Единственный замок в Минске изменится до неузнаваемости

До недавнего времени в этом здании располагался следственный изолятор, однако теперь минские власти решили переоборудовать его для других целей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Стало известно, как будет выглядеть Пищаловский замок, известный как СИЗО на улице Володарского, после масштабной реконструкции.

Концепцию финального облика замка представил «Минскпроект», а рендеры опубликовало агентство «Минск-Новости».

Отмечается, что после реконструкции объект станет частью экскурсионного маршрута по историческому центру белорусской столицы. Забор и некоторые постройки будут демонтированы, благодаря чему территория вокруг бывшего СИЗО № 1 станет открытой. Здесь будут устраивать концерты и исторические реконструкции, появятся небольшая прогулочная зона и парковка.

Как сообщалось ранее, на территории комплекса планируется сохранить пять зданий, которые займут в основном объекты общепита. Их операторами выступят Белкоопсоюз, фабрика «Коммунарка», «Минотель», «Аква-Минск», ТЦ «Столица» и другие. Кроме этого, в здании появятся административные помещения, которые будут сдаваться под офисы, выставочные галереи, коворкинги и так далее.

В ходе реконструкции планируется полное обновление разрушенной стены возле одной из угловых башен, реставрация центральной металлической лестницы и многое другое. В одноэтажном здании рядом с самим замком планируется устроить ресторан на 80 мест с возможностью проведения банкетов.

Агентство пишет, что подготовительные строительные работы на территории «Володарки» могут начаться уже в этом году.

Тюремный замок

Пищаловский замок был построен в 1825-м, в этом году ему исполняется 200 лет. Изначально здание строилось как тюрьма, и за свою двухсотлетнюю историю использовалось только по назначению.

Начиная с 1953 года это было единственное место в пенитенциарной системе республики, где приводились в исполнение смертные приговоры. В апреле 2024-го СИЗО № 1 в Пищаловском замке было официально закрыто. Изолятор и все заключенные переехали в деревню Пашковичи Минского района, где построили новое здание.