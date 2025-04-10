В Самаре устранять колею на Московском шоссе начнут в четверг

Перед этим на Московском шоссе восстановили разметку на пешеходном переходе на пересечении с улицей Ново-Вокзальной. Чиновники пообещали, что в текущем году подрядчик выровняет верхний слой асфальта на участке дороги от проспекта Кирова до выезда из города. Больше всего нареканий со стороны автомобилистов и пассажиров вызывает колея на Московском шоссе, которая обычно образуется вскоре после ремонта одной из главных транспортных артерий города и приводит к ДТП. Ее также предполагается устранить.