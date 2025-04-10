Apple вывезла из Индии в США 600 тонн iPhone

В публикации говорится, что компания пошла на такой шаг в попытке обойти таможенные пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа. Ранее технологический гигант Apple увеличил свое производство в Индии.
Reuters сообщает, что американская компания прикладывала большие усилия, чтобы индийские аэропорты сократили время на прохождение таможенных процедур в аэропорту Ченнаи до шести часов. Отмечается, что раньше на это уходило 30 часов.
Издание также указывает, что Apple и ранее использовала подобный механизм ускоренного таможенного оформления в аэропортах Китая.
Собеседник агентства рассказал, что с марта из Индии в США вылетели шесть грузовых самолетов. Один из рейсов состоялся на этой неделе, незадолго до введения новых таможенных пошлин.
В Reuters подсчитали, что вес iPhone 14 вместе с зарядником составляет примерно 350 гр, общая масса отправленного груза в 600 тонн — это примерно 1,5 млн устройств, включая вес упаковки.
Ни представители Apple, ни представители министерства гражданской авиации Индии не предоставили комментарии в ответ на запрос агентства о вывозе устройств из страны.
Reuters, ссылаясь на данные аналитической компании Counterpoint Research, сообщает, что Apple продает свыше 220 млн iPhone в год, причем 44 млн из них импортируются в США из Индии, все остальные привозят из Китая.
Ранее Bloomberg сообщал, что перенос производства iPhone в США может привести к удвоению или большему увеличению стоимости устройств и создать сложности с логистикой.