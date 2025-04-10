Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, заявил Мишустин

На заседании правительства Мишустин сообщил, что в соответствии с указом президента многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки независимо от региона проживания. Однако, как отметил глава кабмина, некоторые учреждения устанавливают определенный график, под который родителям с детьми нужно подстраиваться.