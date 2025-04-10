Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, заявил Мишустин

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства Мишустин сообщил, что в соответствии с указом президента многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки независимо от региона проживания. Однако, как отметил глава кабмина, некоторые учреждения устанавливают определенный график, под который родителям с детьми нужно подстраиваться.
«Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто», — подчеркнул глава правительства.
Он указал на то, что информация о доступных музеях и парках будет размещаться и регулярно обновляться на официальных сайтах учреждений культуры. Кроме того, по данным пресс-службы правительства, такая информация появится в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.
«Таким образом родители смогут лучше спланировать отдых, а у ребят будет больше возможностей познакомиться со своей страной, с ее историей и культурой во всех российских субъектах», — добавил Мишустин.