В Екатеринбурге толпа иностранцев осадила миграционный центр

— Пришел утром пораньше в миграционный центр и испытал шок. Мигранты толпились на улице, просто невозможно было пройти. Все они пытались побыстрее проникнуть в центр и негодовали из-за того, что им приходилось стоять в огромной очереди, — сообщил очевидец.