В Екатеринбурге толпа иностранцев осадила миграционный центр

Утром 10 апреля у миграционного центра на улице Сулимова, 46 собралась взволнованная толпа иностранцев. Все они хотели оформить разрешение на временное проживание в России. Приезжие стремились успеть сделать это до 1 мая и в буквальном смысле осаждали учреждение. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал читатель.
— Пришел утром пораньше в миграционный центр и испытал шок. Мигранты толпились на улице, просто невозможно было пройти. Все они пытались побыстрее проникнуть в центр и негодовали из-за того, что им приходилось стоять в огромной очереди, — сообщил очевидец.
Наш читатель отметил, что некоторые иностранцы не могли сдержать эмоций и выражались нецензурной бранью. В ситуацию даже вынуждены были вмешаться полицейские, чтобы усмирить разъяренную толпу.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что утром у здания действительно было много желающих посетить миграционный центр, но днем столпотворения уже не было.
— Каждое утро наблюдается похожая картина. Очень много граждан хотят узаконить свое пребывание на территории нашей страны в срок до 1 мая, — рассказал полковник Горелых.
Он добавил, что учреждение можно посетить с 9 до 18 часов. Также Валерий Горелых отметил, что после обеда в миграционном центре гораздо меньше посетителей, чем сразу после открытия.