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В Калининградскую область паромом доставили ретропаровоз

Его запуск в регионе организуют в преддверии Дня Победы.

Источник: телеграм-канал компании «Оборонлогистика»

В Калининградскую область на пароме «Маршал Рокоссовский», который курсирует на линии «Усть-Луга — Балтийск», доставили ретропаровоз. Старинную машину серии Л-2344 привезли в рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает телеграм-канал компании «Оборонлогистика».

Паровоз Л-2344, созданный в конце Великой Отечественной войны, получил официальное название «Победа». Легендарный здоровяк с красной звездой стал наиболее массовым паровозом в СССР.