В Калининградскую область паромом доставили ретропаровоз

В Калининградскую область на пароме «Маршал Рокоссовский», который курсирует на линии «Усть-Луга — Балтийск», доставили ретропаровоз. Старинную машину серии Л-2344 привезли в рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает телеграм-канал компании «Оборонлогистика».