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В Ростове локализовали пожар на Мечникова

В трехэтажном расселенном доме в Ростове загорелась кровля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на Мечникова, 53 в нежилом доме произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 14:39. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Загорелась кровля трехэтажного расселенного дома. Вскоре огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Возгорание тушили 65 пожарных, также было задействовано 19 единиц техники. А в 16:11 пламя удалось локализовать.

Напомним, во время пожара в многоэтажке на Немировича-Данченко в Ростове спасли кота Симбу. Пожар на кухне в квартире произошел, когда хозяев не было дома. А усатый сам выбраться из огня не мог. Еле живого его вынесли спасатели. Сейчас с хвостатым все хорошо.