В Ростове локализовали пожар на Мечникова

Напомним, во время пожара в многоэтажке на Немировича-Данченко в Ростове спасли кота Симбу. Пожар на кухне в квартире произошел, когда хозяев не было дома. А усатый сам выбраться из огня не мог. Еле живого его вынесли спасатели. Сейчас с хвостатым все хорошо.