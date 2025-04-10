Многодетным в России предоставили еще одну льготу

В России многодетные семьи теперь могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки в любое время, без ограничений по дням. Это значит, что родители смогут проводить время с детьми и знакомить их с культурой страны, когда им удобно. Такие льготы в России появились для многодетных семей.
Правила для получения этих льгот были утверждены правительством 10 апреля. Чтобы воспользоваться бесплатным входом, достаточно показать удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. Это делает процесс очень простым.
Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что возможность посещения культурных учреждений без ограничений по времени очень удобна для семей. Эта мера является частью эксперимента, направленного на улучшение поддержки многодетных семей.
Чтобы узнать, какие именно места можно посещать бесплатно, родители могут зайти на официальные сайты музеев и парков или проверить информацию на портале «Госуслуги». Это поможет им планировать посещения и находить интересные события для всей семьи.
Таким образом, эта инициатива поможет развивать культурные интересы у детей и сделает посещение культурных мероприятий доступнее для многодетных семей.