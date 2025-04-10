Многодетным в России предоставили еще одну льготу

В России многодетные семьи теперь могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки в любое время, без ограничений по дням. Это значит, что родители смогут проводить время с детьми и знакомить их с культурой страны, когда им удобно. Такие льготы в России появились для многодетных семей.