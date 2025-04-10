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Прокурор Новосибирска Роман Сивак уходит на пенсию

Он был назначен на эту должность в январе 2021 года.

Источник: пресс-служба областной прокуратуры

10 апреля стало известно, что действующий прокурор Новосибирска Роман Сивак завершает свою профессиональную карьеру и уходит на заслуженный отдых.

— Роман Сивак действительно уходит на пенсию, — подтвердил источник КП-Новосибирск.

На должность главного прокурора Новосибирска Сивак был назначен в январе 2021 года. Его путь в органах прокуратуры начался еще в 2005 году.

Он является выпускником сразу двух вузов. В 2000 году он получил диплом Сибирской академии государственной службы, а в 2009-м завершил обучение в Томском государственном университете.

Начинал он с должности помощника в районных прокуратурах — Краснозерского, Здвинского и Каргатского районов Новосибирской области. Приобретя значительный опыт, в мае 2016 года он возглавил прокуратуру Бердска, что стало важной ступенью перед назначением на ключевой пост в областном центре.