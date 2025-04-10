Прокурор Новосибирска Роман Сивак уходит на пенсию

Начинал он с должности помощника в районных прокуратурах — Краснозерского, Здвинского и Каргатского районов Новосибирской области. Приобретя значительный опыт, в мае 2016 года он возглавил прокуратуру Бердска, что стало важной ступенью перед назначением на ключевой пост в областном центре.