Прокурор Новосибирска Роман Сивак уходит на пенсию

10 апреля стало известно, что действующий прокурор Новосибирска Роман Сивак завершает свою профессиональную карьеру и уходит на заслуженный отдых.
— Роман Сивак действительно уходит на пенсию, — подтвердил источник КП-Новосибирск.
На должность главного прокурора Новосибирска Сивак был назначен в январе 2021 года. Его путь в органах прокуратуры начался еще в 2005 году.
Он является выпускником сразу двух вузов. В 2000 году он получил диплом Сибирской академии государственной службы, а в 2009-м завершил обучение в Томском государственном университете.
Начинал он с должности помощника в районных прокуратурах — Краснозерского, Здвинского и Каргатского районов Новосибирской области. Приобретя значительный опыт, в мае 2016 года он возглавил прокуратуру Бердска, что стало важной ступенью перед назначением на ключевой пост в областном центре.