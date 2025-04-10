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Александр Скрябин с рабочим визитом посетил парки Плевен и «Сказка»

Инвестор приостановил строительство в парке Плевен и проведет озеленение.

Источник: администрация Ростова

Парки Плевен, «Сказка» и Аллею роз в Западном жилом массиве объединят в единый архитектурный ансамбль. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин после осмотра рекреационных зон.

Напомним, обратить внимание на состояние парков в Западном жилом массиве призвал врио губернатора Юрий Слюсарь, и городские власти взяли ситуацию под особый контроль.

Так, во время рабочей поездки Александр Скрябин посетил эти парки вместе с главой Советского района Ростова Никитой Паремузовым и арендатором территории, а также пообщался с местными жителями.

— Кафе в парке — это не плохо, но территория уже слишком перегружена. Раньше здесь было просторно и зелено, а теперь даже дышится с трудом, — заметила жительница.

Глава Ростова обратил внимание на то, что некоторые объекты установлены без необходимого согласования.

— Парки «Сказка», «Плевен», Аллея роз — возможно сделать благоустроенным пространством с единой концепцией, но сейчас первоочередная задача навести тут порядок, — подчеркнул Александр Скрябин.

По итогам встречи инвестор согласился приостановить новое строительство и провести компенсационное озеленение.

— Приступили к проработке концепции дальнейшего развития парка с учетом мнений жителей. В приоритете будет увеличение зеленых насаждений и возвращение площади Плевен первоначального облика.