Глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала разобраться в вопросе досрочной пенсии. Подробности пишет БелТА.
В сообщении сказано, что Наталья Кочанова провела 10 апреля прием граждан. К ней обратился житель Гродно. Мужчина убежден в том, что имеет право на досрочную пенсию. Он сообщил, что работал на одном из предприятий города: сначала рабочим на производстве, которое считалось вредным, а потом стал начальником участка.
Сообщается, что по указанной причине появился вопрос, касающийся выхода на пенсию «по вредности». Однако предварительно проведенное изучение ситуации нанимателя не установила. Глава Совета Республики дала поручение еще раз изучить указанный вопрос: или исправить ошибку, или объяснить человеку нормы закона.
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