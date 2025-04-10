Кочанова сказала разобраться в вопросе досрочной пенсии

В сообщении сказано, что Наталья Кочанова провела 10 апреля прием граждан. К ней обратился житель Гродно. Мужчина убежден в том, что имеет право на досрочную пенсию. Он сообщил, что работал на одном из предприятий города: сначала рабочим на производстве, которое считалось вредным, а потом стал начальником участка.