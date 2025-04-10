В Лондоне продается бывшая квартира Мика Джаггера

В историческом районе Лондона продается квартира, в которой с 1966 по 1968 год жил Мик Джаггер. Об этом сообщает Mansion Global. Легендарный рокер в эти годы встречался с певицей и актрисой Марианной Фейтфул. Пара часто устраивала дома вечеринки и приглашала именитых гостей. Так, в доме точно бывали гитарист и автор песен Rolling Stones Кит Ричардс и сестра Елизаветы II принцесса Маргарет.
Квартира площадью около 230 квадратных метров находится на четвертом этаже резиденции Харли-Хаус, построенной в 1904 году недалеко от Риджентс-парка. Коридор от входа ведет в приемную и столовую с выходами на балкон. Напротив находятся четыре спальни, одна из которых переоборудована в домашний кинотеатр, а другая — в кабинет. Новым владельцам также предлагаются кухня с барной стойкой, гардеробная и туалетная комната с ванной и душевой кабиной. О возрасте дома говорит изящная лепнина и паркет елочкой. При этом жилье наполнено современной техникой.
Пентхаус в Марилебоне оценивают в семь миллионов долларов. Журналистам не удалось выяснить, кому сейчас принадлежит дом. Известно, что квартира выставляется на продажу впервые за последние 30 лет.