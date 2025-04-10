В Лондоне продается бывшая квартира Мика Джаггера

Квартира площадью около 230 квадратных метров находится на четвертом этаже резиденции Харли-Хаус, построенной в 1904 году недалеко от Риджентс-парка. Коридор от входа ведет в приемную и столовую с выходами на балкон. Напротив находятся четыре спальни, одна из которых переоборудована в домашний кинотеатр, а другая — в кабинет. Новым владельцам также предлагаются кухня с барной стойкой, гардеробная и туалетная комната с ванной и душевой кабиной. О возрасте дома говорит изящная лепнина и паркет елочкой. При этом жилье наполнено современной техникой.