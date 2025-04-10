Репетиции парада Победы в Москве в 2025 году: когда и где пройдут войска и техника

В этой статье расскажем, когда и во сколько будут проходить репетиции Парада Победы в Москве в 2025 году, по какому маршруту будут двигаться колонны, когда проходят предварительная и главная репетиции, какие улицы перекроют на это время, а также где можно будет посмотреть трансляцию мероприятия и что подготовили к 80-летию великой Победы.