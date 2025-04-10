Репетиции парада Победы в Москве в 2025 году: когда и где пройдут войска и техника

Парад Победы, который ежегодно проводится 9 мая, является важнейшим событием, посвященным Дню Победы в Великой Отечественной войне. Этот торжественный момент традиционно проходит в самом сердце Москвы — на Красной площади. Также 9 Мая широко отмечают в других городах России и странах бывшего СССР.
Парад Победы — это не только демонстрация военной мощи России, но и глубокая дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за мир на Земле. 9 Мая служит напоминанием о героизме ветеранов, которые пожертвовали собой ради будущих поколений.
Чтобы один из самых значимых праздников страны прошел безупречно, подготовка к Параду начинается почти за месяц до 9 мая. В это время проходят репетиции.
В этой статье расскажем, когда и во сколько будут проходить репетиции Парада Победы в Москве в 2025 году, по какому маршруту будут двигаться колонны, когда проходят предварительная и главная репетиции, какие улицы перекроют на это время, а также где можно будет посмотреть трансляцию мероприятия и что подготовили к 80-летию великой Победы.
Расписание репетиций парада Победы в 2025 году: даты и время
Репетиции Парада Победы — это ключевой подготовительный этап перед главным событием, которое состоится 9 мая на Красной площади. Эти прогоны проходят преимущественно ночью, чтобы минимизировать влияние на повседневную жизнь города.
|Дата
|Время
|26 апреля
|21:00
|2 мая
|10:00
|5 мая
|06:00
Маршрут движения колонн на репетициях парада Победы
Основная цель репетиций — отработать слаженность действий войск, техники и авиации, а также тщательно проверить все организационные моменты. Военная техника и солдаты движутся по строго заданному маршруту, который остается неизменным на протяжении многих лет.
Известно, как проходили репетиции в 2024 году. Как они пройдут в 2025-м, пока что неизвестно.
Предварительные репетиции
1. Начало.
Колонны стартовали с Нижних Мнёвников, где сначала проходил сбор и формирование колонн, прежде чем они отправились на Красную площадь.
2. Движение по основному маршруту.
Колонны продолжали движение по Звенигородскому шоссе, улице 1905 года и Баррикадной улице, направляясь к центру столицы. После этого они оказались на Тверской улице — главной магистрали маршрута. Далее участники парада прошли через Манежную площадь, которая служит заключительным этапом перед входом на Красную площадь.
3. Репетиция на Красной площади.
Основная репетиция парада проходила на Красной площади, где войска и военная техника отрабатывали движение перед трибунами, на которых 9 мая обычно находятся зрители.
4. Обратный путь.
Колонны начали свой путь с Красной площади, следуя по Васильевскому спуску и Кремлевской набережной. Оттуда они маршировали в сторону Моховой улицы, по которой участники парада дошли до Нового Арбата, затем последовали по Баррикадной улице и вернулись на Нижние Мневники.
5. Авиационная часть.
Авиация стартовала с разных аэродромов Московской области. Наблюдать за самолетами можно было с Софийской и Кремлевской набережных, а также вблизи Белорусского вокзала.
Генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция Парада Победы в 2024 году состоялась 5 мая и началась в 10:00, как и основное торжественное мероприятие 9 мая. Войска и техника прибыли на место сбора, то есть на улицу Нижние Мневники, на четыре часа раньше — в 06:00.
В 10:00 колонны двинулись по привычному маршруту к Красной площади, следуя тем же путем, что и во время предыдущих репетиций.
Конкретные детали того, как будет проходить генеральная репетиция Парада Победы в 2025 году, пока не раскрыты, но есть информация о прошлых годах.
1. Начало.
2. Военная техника.
Возглавлял колонну боевой техники один из лучших танков Второй Мировой войны танк Т-34. Затем следовали более современные военные машины, включая ракетный комплекс «Искандер-М» и системы ПВО С-400.
Закрывали парад военной техники «Бумеранги» — унифицированные боевые платформы, которые предназначаются для транспортировки и поддержки огнем мотострелкового отделения.
3. Авиация.
Что касается авиационной части мероприятия, самолеты пролетят по тому же маршруту, которого придерживались во время предыдущих репетиций.
Какие улицы перекроют во время репетиций парада Победы
Во время репетиций Парада Победы в Москве обычно устанавливаются временные ограничения на движение на нескольких центральных улицах. Подробный график закрытия дорог станет доступен ближе к датам мероприятий, пока что есть информация о том, где приостанавливали движения в 2024 году.
Участки перекрытий:
- Садовое кольцо: ограничение движения может вводиться на всем протяжении кольца, на участках от большой Спасской до Самотечной эстакады и от улицы Малая Дмитровка до Маяковского тоннеля;
- центральные улицы: Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный ряд и Большая Никитская. На них может наблюдаться полное или частичное ограничение дорожного движения.
- центральные набережные Москвы: Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Пречистенская.
Где смотреть онлайн-трансляцию репетиций парада Победы
К сожалению, не все жители и гости столицы смогут своими глазами в режиме реального времени увидеть боевую технику и военнослужащих на репетициях Парада Победы. Однако у них все же есть возможность посмотреть на то, как готовятся к масштабному мероприятию. Для этого понадобится любое устройство с выходом в интернет.
Где смотреть онлайн-трансляцию Парада Победы:
- федеральные каналы: официальный сайт Первого канала и «Россия 1»;
- платформа «Смотрим», которая объединяет контент ведущих российских телеканалов и предлагает прямые эфиры важных событий, включая репетиции Парада Победы;
- социальная сеть ВКонтакте;
- видеоплатформа Rutube.
80-летие Победы: что подготовили к юбилею
В 2025 году страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого знаменательного события запланирован ряд мероприятий, цель которых — сохранить историческую память и укрепить патриотизм.
Так, в России и 35 других странах традиционно с 23 апреля по 9 мая проходит акция «Георгиевская ленточка». В это время волонтеры раздают всем желающим на улицах георгиевские ленточки, символизирующие храбрость советских солдат в Великой Отечественной войне и честь всех защитников Родины.
Вот еще несколько мероприятий, которые пройдут в честь праздника:
- акция «Бессмертный полк» — это массовое шествие, во время которого люди несут портреты своих близких, участвовавших в победе над фашизмом. Участники проходят по центральным улицам Москвы, отдавая дань уважения павшим героям;
- «Диктант Победы» — международная акция, которая ежегодно проводится не только в России, но и более чем в 60 странах мира. Все желающие могут проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. В этом году она состоится 25 апреля;
- квест «Вечные звезды», стартовавший 3 марта 2025 года, предлагает участникам пройти по историческим местам разных городов и выполнить поисковые задания, погружаясь в историю войны;
- «Лучи Победы» — это серия мероприятий, посвященных Дню Победы, которые проходят в разных уголках России. Во время этих событий будут созданы масштабные огненные композиции, символизирующие орден Отечественной войны;
- всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» соберет учеников со всего мира, чтобы проверить их знания о Великой Отечественной войне и ее наследии.
Помимо прочего, одним из самых значимых событий станет открытие скульптурной композиции «Монумент воину-победителю» в мемориальном комплексе «Северный фас Курской дуги». Росархив подготовит масштабную выставку «Великая Отечественная война: документы и артефакты», которая позволит глубже понять историю того времени.
Выставка «80 лет под знаком Победы», которая откроется в Музее Победы, предоставит посетителям уникальную возможность увидеть, как Великая Победа повлияла на развитие России. Она также расскажет о выдающихся достижениях и ключевых событиях, происходивших в стране на протяжении восьми десятилетий после окончания войны.
Также в Музее Победы будет организовано несколько экспозиций, в том числе проект «Путь к Победе», посвященный подвигам рядовых бойцов Красной Армии.