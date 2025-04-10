Екатеринбург застыл в девятибалльных пробках

В Екатеринбурге 10 апреля вечером вновь дорожное движение затруднено. Пробки достигли девятибалльных значений из-за начавшегося ледяного дождя и снега. Фотографиями заторов на улицах поделился читатель «КП-Екатеринбург».
— На улице Первомайской очень длинная пробка, машины стоять будут очень долго, — рассказал очевидец.
Наиболее затрудненное движение наблюдается на улицах Фурманова, Белинского, 8 марта, Восточной, Комсомольской. Умеренные пробки есть на Малышева, Блюхера, Луначарского, Челюскинцев, а также на проспектах Космонавтов и Ленина.