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Екатеринбург застыл в девятибалльных пробках

Пробки на дорогах Екатеринбурга достигли девяти баллов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 10 апреля вечером вновь дорожное движение затруднено. Пробки достигли девятибалльных значений из-за начавшегося ледяного дождя и снега. Фотографиями заторов на улицах поделился читатель «КП-Екатеринбург».

— На улице Первомайской очень длинная пробка, машины стоять будут очень долго, — рассказал очевидец.

Наиболее затрудненное движение наблюдается на улицах Фурманова, Белинского, 8 марта, Восточной, Комсомольской. Умеренные пробки есть на Малышева, Блюхера, Луначарского, Челюскинцев, а также на проспектах Космонавтов и Ленина.