Екатеринбург застыл в девятибалльных пробках

Наиболее затрудненное движение наблюдается на улицах Фурманова, Белинского, 8 марта, Восточной, Комсомольской. Умеренные пробки есть на Малышева, Блюхера, Луначарского, Челюскинцев, а также на проспектах Космонавтов и Ленина.