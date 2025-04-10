Беглов рассказал о возвращении «Бессмертного полка» на улицы Петербурга

В этом году «Бессмертный полк» по стране пройдет в разных форматах, чтобы максимально расширить количество его участников и дать возможность рассказать о своих героях тем, кто по какой-то причине не может принять участие в шествии. В том числе, в онлайн-формате (на сайте акции), на транспорте, в виде автопробегов, создания стен памяти в организациях и на предприятиях, размещения фотографий в соцсетях.