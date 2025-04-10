Беглов рассказал о возвращении «Бессмертного полка» на улицы Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» вновь вернется на улицы Санкт-Петербурга при соблюдении всех требований безопасности, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, петербургское отделение движения «Бессмертный полк» подаст заявку на проведение шествия на следующей неделе.
«С 2022 года мы проводили акцию “Бессмертный полк” в онлайн-формате. В год юбилея Великой Победы планируем вернуть ее на улицы города и дать возможность петербуржцам и гостям города пройти по Невскому проспекту с портретами их родных. Шествие “Бессмертного полка” как дань памяти ветеранам, нашим отцам и дедам, спасшим мир от нацизма, должно стать кульминацией праздника. Но, разумеется, нашим приоритетом остается обеспечение безопасности всех участников», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что шествие «Бессмертного полка» по всей стране пройдет 9 мая. Время проведения акции устанавливается региональными властями, в Петербурге она запланирована на 15.00.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате, в том числе в виде традиционного шествия в тех субъектах Российской Федерации, где региональные отделения движения совместно с властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности.
В этом году «Бессмертный полк» по стране пройдет в разных форматах, чтобы максимально расширить количество его участников и дать возможность рассказать о своих героях тем, кто по какой-то причине не может принять участие в шествии. В том числе, в онлайн-формате (на сайте акции), на транспорте, в виде автопробегов, создания стен памяти в организациях и на предприятиях, размещения фотографий в соцсетях.
Военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, смогут принять участие в акции в формате «Бессмертный полк на передовой». Им предлагается разместить портреты своих героев Великой Отечественной войны в пунктах временной дислокации, в блиндажах и на боевой технике.