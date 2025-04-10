Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынке

Ранее в рамках акции «Дни российских вин» Ставцев отметил, что прошлый год стал рекордным по продажам российских вин за последние 15 лет. Так, по словам эксперта, за 2024 год в разных каналах продаж было реализовано порядка полумиллиарда литров российских вин. И это примерно тот объем, который отрасль сегодня готова представить.
Кроме того, доля российского вина на полках супермаркетов превысила 20%, это в том числе премиальные вина.
«Когда я говорю про 20%, то имею ввиду крупный формат, потому что там, где ассортимент вина, допустим 200 разных бутылок, то российского вина здесь будет уже больше 50%. Если мы говорим про гипермаркет, где ассортимент больше тысячи бутылок, то там как раз где-то 20%. Крым и Севастополь занимает в общем объеме выпуска российского вина где-то четвертую часть, более двадцати процентов», — пояснил Ставцев в комментарии РИА Новости Крым.
В России три ключевых региона, которые обеспечивают основной объем производства и розничной продажи винной продукции, напомнил Ставцев.
«На первом месте Краснодарский край, на втором — Крым и Севастополь и на третьем — Дагестан. И по объему реализации после Краснодарского края Крымский полуостров занимает второе место среди всех российских регионов», — уточнил эксперт.
По его словам, основной объем продаж приходится на тихие вина, среди которых сейчас примерно поровну сухие и полусухие/полусладкие вина, то есть «сухие вина сейчас занимают до половины объема продаж». Кроме того, в России активно растет производство и продажа игристых вин, «и внутри игристых вин наиболее активно растут брюты».
«Что касается крепленых ликерных вин, то это достаточно нишевая категория. От общего объема продаж рынка, вместе с импортом, они занимают чуть более процента. Но внутри категории крепленых и ликерных вин Крым занимает больше, чем две трети. Это крымский специалитет. Абсолютные лидеры продажах: “Массандра”, “Солнечная долина”, “Инкерман”, “Коктебельский завод марочных вин”, — подытожил собеседник агентства.
В ноябре прошлого года Росстандарт утвердил соответствующий ГОСТ, которым доля российских вин в винных картах отечественных кафе и ресторанов должна быть не ниже 20 процентов.
Продажи крымского вина увеличиваются внутри республики и в остальной части России, в этой связи растет и потребность в мерах господдержки для создания новых площадей хранения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава крымской республиканской ассоциации виноделов Тимофей Месеняшин, а также оценил перспективу поднятия пошлин на вино из недружественных стран.
Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще «есть, к чему стремиться», заявлял ранее гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня», председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.