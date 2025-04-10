Рекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынке

«Когда я говорю про 20%, то имею ввиду крупный формат, потому что там, где ассортимент вина, допустим 200 разных бутылок, то российского вина здесь будет уже больше 50%. Если мы говорим про гипермаркет, где ассортимент больше тысячи бутылок, то там как раз где-то 20%. Крым и Севастополь занимает в общем объеме выпуска российского вина где-то четвертую часть, более двадцати процентов», — пояснил Ставцев в комментарии РИА Новости Крым.