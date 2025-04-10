Зоотехник-белорус умер от укуса ядовитой змеи в Московском зоопарке

В сообщении сказано, что 35-летний Сергей Якунин, который работал зоотехником в Московском зоопарке, родом из Беларуси. Утром 10 апреля 2025 года мужчина кормил змей и одна из них укусила его за палец. После случившегося оперативно вызвали скорую медицинскую помощь, но белоруса спасти не удалось.