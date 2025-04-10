Зоотехник-белорус умер от укуса ядовитой змеи в Московском зоопарке

Работавший в Московском зоопарке белорус умер от укуса змеи при ее кормлении. Подробности пишет издание «Московский комсомолец».
В сообщении сказано, что 35-летний Сергей Якунин, который работал зоотехником в Московском зоопарке, родом из Беларуси. Утром 10 апреля 2025 года мужчина кормил змей и одна из них укусила его за палец. После случившегося оперативно вызвали скорую медицинскую помощь, но белоруса спасти не удалось.
Установлено, что мужчину укусил коралловый аспид — одна из 30 ядовитых змей, которых недавно доставили в Московский зоопарк из Южной Африки. Аспид является смертельно опасным. Также сказано, что умерший Якунин окончил зооинженерный факультет Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Он учился на кафедре ветеринарии и биотехнологии.
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