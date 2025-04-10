Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зоотехник-белорус умер от укуса ядовитой змеи в Московском зоопарке

Работавший в Московском зоопарке белорус умер от укуса змеи при ее кормлении.

Источник: Комсомольская правда

Работавший в Московском зоопарке белорус умер от укуса змеи при ее кормлении. Подробности пишет издание «Московский комсомолец».

В сообщении сказано, что 35-летний Сергей Якунин, который работал зоотехником в Московском зоопарке, родом из Беларуси. Утром 10 апреля 2025 года мужчина кормил змей и одна из них укусила его за палец. После случившегося оперативно вызвали скорую медицинскую помощь, но белоруса спасти не удалось.

Установлено, что мужчину укусил коралловый аспид — одна из 30 ядовитых змей, которых недавно доставили в Московский зоопарк из Южной Африки. Аспид является смертельно опасным. Также сказано, что умерший Якунин окончил зооинженерный факультет Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Он учился на кафедре ветеринарии и биотехнологии.

Тем временем белорусы ведрами ловят опасного «американца», распространившегося в водоемах: «Не справляются ни ученые, ни рыбаки, но и не сдаются».

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».

Кроме того, Минздрав Беларуси исключил должность детского врача-стоматолога.