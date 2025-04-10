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На ремонт электросетей в Ростовской области выделят 1,5 млрд

В Ростовской области отремонтируют 600 км линий электропередачи.

Источник: Комсомольская правда

1,5 миллиарда рублей направят Ростовской области на ремонт электросетей в этом году. И это на 46% больше, чем год ранее. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В этом году на Дону энергетики планируют провести техническое обслуживание на 525 высоковольтных подстанциях и на 1,4 тысячи трансформаторных подстанциях. Также в планах отремонтировать 600 километров линий электропередачи, установить 22 тысячи новых изоляторов и заменить 1,4 тысячи опор. Еще работники расчистят 540 га трасс ЛЭП. Это необходимо, чтобы предотвратить аварии на сетях из-за падения веток или их возгорания.