Дончане перевели более 1,5 млрд рублей на программу долгосрочных сбережений

Напомним, что программа долгосрочных сбережений — это государственная инициатива, направленная на стимулирование граждан к накоплению средств на будущее. Возможность перевести средства накопительной пенсии в ПДС жители Ростовской области получили с 2024 года. При этом получить всю сумму можно уже спустя 15 лет участия в программе или по достижении 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.