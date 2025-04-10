Дончане перевели более 1,5 млрд рублей на программу долгосрочных сбережений

В 2024 году жители Ростовской области, которые подключились к программе долгосрочных сбережений (ПДС), перевели в СберНПФ свыше 1,5 миллиарда рублей своих накопительных пенсий. Возможностью «разморозить» эти средства воспользовались почти 10 тысяч человек.
— Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству открытых ПДС-копилок в нашем фонде. В прошлом году более 50 тысяч дончан заключили такие договоры, а 10 тысяч — перевели свои средства в программу. Такой подход помогает не только сохранить вложенные средства, но и получать инвестиционный доход, обеспечивая стабильность и надежность на долгосрочную перспективу, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.
Напомним, что программа долгосрочных сбережений — это государственная инициатива, направленная на стимулирование граждан к накоплению средств на будущее. Возможность перевести средства накопительной пенсии в ПДС жители Ростовской области получили с 2024 года. При этом получить всю сумму можно уже спустя 15 лет участия в программе или по достижении 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.
ВАЖНО!
Перевести средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений получится лишь у тех, кто пока не обращался за выплатой этих денег. Если человек уже получает накопительную пенсию, перевести ее в ПДС он не сможет.