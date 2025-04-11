Кроссворд на 11 апреля 2025

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11 апреля — день официального утверждения герба Российской Федерации. За лаконичным изображением скрываются века исторических изменений и культурных кодов. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить историю трансформации герба.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.