Ответы на кроссворд от 11 апреля 2025: интересные факты про герб Российской Федерации

По горизонтали:
1. Держава
Держава, символ власти, пришла в Россию из Польши. В России она именовалась «яблоко державное» и впервые использовалась в 1557 году. Держава, которую использовали последние русские императоры, была изготовлена для коронации Екатерины II. При торжественных приемах послов держава обычно ставилась на подножие слева от государя.
2. Щит
В 1882—1883 годах Александр III утвердил новые варианты государственных гербов (Большого, Среднего и Малого), разработанные А. И. Шарлеманем. Изменения коснулись цвета корон, с золотого на серебряный, отражающий реальный цвет императорских корон, формы государственного орла и фигур архангелов-щитодержателей. В Большой герб был также добавлен щит с гербом Туркестана.
3. Символ
В указе Алексея Михайловича от 24 декабря 1667 года впервые официально описан российский герб. Его символика включала: три короны, олицетворяющие Казанское, Астраханское и Сибирское царства; скипетр и державу, символизирующие власть государя; города-крепости, обозначающие Русь (Великую, Малую и Белую) и подвластные земли (Восток, Запад, Север); воинов как символ наследия.
4. Серп
Конституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 года V Всероссийским съездом Советов, официально утвердила герб: золотые серп и молот на красном фоне, окруженные колосьями, в лучах солнца и с лозунгами «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
5. Три
Существуют различные толкования символики герба России. Согласно одной, три короны олицетворяют суверенитет Федерации и ее субъектов, а скипетр и держава — государственную власть. Согласно другой, скипетр и держава символизируют независимость, а три короны — ветви власти (законодательную, исполнительную и судебную).
По вертикали:
1. Всадник
В XIII веке на княжеских печатях, начиная с Мстислава Удатного, появляется изображение всадника, первоначально символизирующего святого покровителя, а затем и самого князя. Этот образ, заимствованный из западноевропейской традиции изображения правителя на коне, эволюционировал: от всадника с копьем или мечом до сокола. Александр Невский впервые использует на оборотной стороне печати сюжет борьбы с драконом. После перерыва, Дмитрий Донской возвращает всадника на печать, изображая своего небесного покровителя. При Василии I появляется всадник с копьем, поражающим змия, что продолжается и у Василия II, сочетая «портретные» изображения князя и другие варианты всадника.
2. Ампир
В эпоху Александра I и Николая I двуглавый орел часто изображался в стиле ампир: скипетр и державу заменяли лавровый венок, факел и молнии. Щиток на груди орла приобретал сердцевидную форму, а крылья опускались вниз. Эти изменения касались монет, бумаги, кокард и знамен, но не государственной печати.
3. Гербовник
В 1672 году был создан «Титулярник», — первый русский гербовник, содержащий различные варианты изображения государственного герба России — двуглавого орла, в том числе с всадником на груди и без него.
4. Манифест
В 1800 году Павел I утвердил манифест о Полном гербе Российской империи, включавшем 43 герба. В центре был золотой щит с двуглавым орлом, мальтийским крестом и щитком со святым Георгием, но проект не был реализован.
5. Рим
Использование двуглавого орла выражало политическую теорию преемственности власти московских князей от Рима и Византии, представляя Москву как «третий Рим».
Интересные факты о гербе России:
- Евгений Ухналев, народный художник России, внес значительный вклад в создание современной государственной символики Российской Федерации. Он разработал эскизы Государственного герба, знаков президентской власти, а также дизайны многих орденов и медалей. Помимо этого, Ухналев является автором графического оформления ряда знаков отличия для Санкт-Петербурга, а также памятника «Соловецкий камень». Работы художника участвовали в многочисленных выставках и хранятся в ведущих музеях России и зарубежных стран.
- В отличие от Западной Европы, в русских княжествах не существовало наследственных гербов. На знаменах преобладали религиозные образы, а изображения на щитах не передавались по наследству. Поэтому история герба России начинается с великокняжеских и царских печатей, где часто изображались святые покровители владельцев и делались надписи.
- Двуглавый орел как символ Московского государства появляется на печати Ивана III в 1497 году. Предыдущие изображения двуглавых орлов не связаны с государственной символикой, хотя и встречаются, например, на монетах тверского князя. Включение двуглавого орла в государственную символику подчеркивало преемственность власти от Рима и Византии. С Ивана III двуглавый орел и всадник-драконоборец становятся основными символами на русских печатях.
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