Ответы на кроссворд от 11 апреля 2025: интересные факты про герб Российской Федерации

1. Всадник

В XIII веке на княжеских печатях, начиная с Мстислава Удатного, появляется изображение всадника, первоначально символизирующего святого покровителя, а затем и самого князя. Этот образ, заимствованный из западноевропейской традиции изображения правителя на коне, эволюционировал: от всадника с копьем или мечом до сокола. Александр Невский впервые использует на оборотной стороне печати сюжет борьбы с драконом. После перерыва, Дмитрий Донской возвращает всадника на печать, изображая своего небесного покровителя. При Василии I появляется всадник с копьем, поражающим змия, что продолжается и у Василия II, сочетая «портретные» изображения князя и другие варианты всадника.