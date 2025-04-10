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Междугородние автобусы перестали выходить в рейс из-за метели

В Башкирии из-за погоды отменено движение междугородних автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В связи с осложнением метеорологической обстановки в регионе приостановлено движение междугородних автобусов. По данным на 16:00, отменено 49 запланированных рейсов, включая 6 пригородных, 37 междугородних и 6 межобластных маршрутов.

Согласно информации Министерства транспорта республики, ограничения коснулись пяти закрытых автотрасс: Уфа — Бирск — Янаул, Бирск — Тастуба — Сатка, Явгильдино — Щучье Озеро, Мелеуз — Федоровка, Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка.

Также прекращено движение по федеральной трассе М-5. В ведомстве пояснили, что сложные погодные условия сохранятся до конца дня 10 апреля, и рекомендовали гражданам воздержаться от поездок без крайней необходимости.

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