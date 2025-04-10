ГАИ Челябинской области перешла на усиленный режим работы из-за снегопада

Снегопады уже идут в горнозаводской зоне, например, в Ашинском районе.
По словам синоптиков, ночью и днем 11 апреля, ночью 12 апреля в отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере — местами сильный и очень сильный снег, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода, гололедица), кое-где установится временный снежный покров.
«Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы и готов прийти на помощь в любую минуту», — говорится в комментарии.
Там призывают водителей выбирать безопасную скорость, которая позволит полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть; включать ближний свет и противотуманные фары в условиях снижения видимости.
«Постарайтесь не останавливаться на обочине. Лучше найдите для этого более безопасное место, например, на стоянке у кафе или гостиницы, АЗС. Начинающим водителям необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни — до наступления более благоприятных условий», — добавляют инспекторы ДПС.