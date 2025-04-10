ГАИ Челябинской области перешла на усиленный режим работы из-за снегопада

«Постарайтесь не останавливаться на обочине. Лучше найдите для этого более безопасное место, например, на стоянке у кафе или гостиницы, АЗС. Начинающим водителям необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни — до наступления более благоприятных условий», — добавляют инспекторы ДПС.