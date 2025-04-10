«Минсктранс» сказал, будет ли штраф, если водитель не продал билет из-за отсутствия сдачи с крупной купюры. Подробности озвучила пресс-секретарь предприятия «Минсктранс» Еленой Громыко, пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что жительница Минска в соцсетях пожаловалась на водителя одного из автобусов, который отказался продать ей билет, так как у него не было сдачи со 100 рублей. Пресс-секретарь «Минсктранса» пояснила, что в целях качественного обслуживания пассажиров водитель во время работы при себе должен иметь разменные деньги и билеты.
— Он не может отказать пассажиру в продаже билета, — подчеркнула Громыко.
По ее словам, могут случиться ситуации, когда водитель вынужден будет отказать из-за отсутствия у него сдачи. Она поясняет, что с крупной купюрой могут подойти несколько пассажиров. Пресс-секретарь «Минсктранса» отмечает, что озвученная ситуация не является уважительной причиной при проверке оплаты проезда контролерами. Кроме того, она не освобождает пассажира от вероятных штрафных санкций.
Тем временем в Минске самый дорогой проездной стоит 113,97 рубля после подорожания.
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