«Минсктранс» сказал, будет ли штраф, если водитель не продал билет из-за отсутствия сдачи

В сообщении сказано, что жительница Минска в соцсетях пожаловалась на водителя одного из автобусов, который отказался продать ей билет, так как у него не было сдачи со 100 рублей. Пресс-секретарь «Минсктранса» пояснила, что в целях качественного обслуживания пассажиров водитель во время работы при себе должен иметь разменные деньги и билеты.