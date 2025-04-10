Назван самый распространенный аллерген у детей в РФ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Яйцо стало самым распространенным аллергеном для детей в России, оттеснив на второе место белки коровьего молока. Об этом сообщила на открытом заседании Научного совета Российской академии наук «Науки о жизни» в ТАСС, посвященном причинам, последствиям и лечению аллергических заболеваний, заведующая отделением аллергологии и диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии Вера Ревякина.
«В России ведущими аллергенами у детей являются белки коровьего молока, а получается, что на первое место выходит яйцо. Яйцо добавляют во многие продукты питания. Но те аллергены, которые содержатся в яйце, добавляют не только в пищевые продукты, но и в косметические изделия — в шампуни», — рассказала Ревякина ТАСС.
На втором месте среди аллергенов находятся белки коровьего молока. «Большое значение имеют также морепродукты. Креветки, рыба — очень сильные аллергены. Из растительных пищевых продуктов это орехи, в частности, арахис — и соя. Это основные продукты, которые наиболее часто вызывают аллергические реакции. Сейчас к ним добавились кунжут и различные специи — в пищевой индустрии очень много посыпают кунжутом и специями», — отметила Ревякина.
Докладчица отметила многообразие клинических проявлений аллергии, которое вызывает существенные дифференциальные трудности в установлении истинной причины заболевания. «Аллергия не равна пищевой непереносимости», — подчеркнула Ревякина.
У пациентов часто страдает кожа, желудочно-кишечный тракт, верхние и нижние дыхательные пути, и почти все системы организма. У детей с пищевой аллергией часто проявляется железодефицитная анемия. В настоящее время диагностика существенно продвинулась за счет методов молекулярной диагностики, отметила Ревякина.
В тех случаях, когда дети с аллергией не могут пить молоко, для маленьких детей разработаны специальные лечебные смеси. «Аллергию в пищевом продукте вызывает белок с высокой молекулярной массой. Когда его дробят, он становится менее аллергенен — и эти лечебные смеси как раз содержат эти маленькие белки-пептиды», — рассказала Ревякина ТАСС.