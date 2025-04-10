Назван самый распространенный аллерген у детей в РФ

На втором месте среди аллергенов находятся белки коровьего молока. «Большое значение имеют также морепродукты. Креветки, рыба — очень сильные аллергены. Из растительных пищевых продуктов это орехи, в частности, арахис — и соя. Это основные продукты, которые наиболее часто вызывают аллергические реакции. Сейчас к ним добавились кунжут и различные специи — в пищевой индустрии очень много посыпают кунжутом и специями», — отметила Ревякина.