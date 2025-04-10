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Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 апреля 2025

Отопление и горячую воду отключат в двух округах Иркутска 11 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 11 апреля 2025 коснется Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для проведения ремонтных работ, которые помогут предотвратить появление аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 11 апреля 2025.

— Отремонтируем тепловую сеть по улицам Тимирязева, 31, Дорожная, 2, Трудовая, 9, — сказано в сообщении оператора.

Также это значит, что сибиряки временно останутся без горячей воды. Отметим, работы начнутся с самого утра. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 апреля 2025, можно посмотреть в таблице.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зону возможных подтоплений в Иркутской области могут попасть 95 населенных пунктов, в которых живут более 18 тысяч человек.