Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 апреля 2025

Отключение отопления в Иркутске 11 апреля 2025 коснется Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для проведения ремонтных работ, которые помогут предотвратить появление аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 11 апреля 2025.
— Отремонтируем тепловую сеть по улицам Тимирязева, 31, Дорожная, 2, Трудовая, 9, — сказано в сообщении оператора.
Также это значит, что сибиряки временно останутся без горячей воды. Отметим, работы начнутся с самого утра. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 апреля 2025, можно посмотреть в таблице.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зону возможных подтоплений в Иркутской области могут попасть 95 населенных пунктов, в которых живут более 18 тысяч человек.