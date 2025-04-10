В Ростове в нежилом доме ликвидировали открытое горение

В Ростове пожарным удалось ликвидировать открытое горение на Мечникова, 53 в нежилом доме. Об этом в 17:08 сообщили в МЧС по Ростовской области.
Напомним, сообщение о загорании кровли в трехэтажном неэксплуатируемом здании поступило в 14:39. На место незамедлительно выехали пожарные.
Огонь на площади 600 квадратных метров тушили 65 пожарных и 19 единиц техники. И в 16:11 пламя удалось локализовать. А после и ликвидировать открытое горение.
Напомним, во вторник, 8 апреля, на Немировича-Данченко произошел пожар в девятиэтажке. В квартире на шестом этаже загорелась кухня. Во время пожара спасатели вытащили из огня кота Симбу. Сейчас усатый чувствует себя хорошо.