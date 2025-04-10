В Ростове в нежилом доме ликвидировали открытое горение

Напомним, во вторник, 8 апреля, на Немировича-Данченко произошел пожар в девятиэтажке. В квартире на шестом этаже загорелась кухня. Во время пожара спасатели вытащили из огня кота Симбу. Сейчас усатый чувствует себя хорошо.