Последние новости к вечеру 10 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 апреля 2025 года.
Россия и США обменялись в ОАЭ заключенными
Россия и США провели обмен заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби. США передали обвиненного в экспорте микроэлектроники Артура Петрова, Россия — Ксению Карелину, осужденную за финансирование ВСУ. Карелина была помилована президентом РФ, сообщила ФСБ.
ВС РФ освободили Журавку в Сумской области
Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Журавка в Сумской области. Село находится у границы с РФ и расположено близ ранее освобожденной Веселовки.
РФ и США провели переговоры в Стамбуле
В Стамбуле прошли закрытые консультации по нормализации работы дипмиссий России и США. Встреча продлилась пять с половиной часов. Госдеп сообщил, что консультации прошли конструктивно.
Евросоюз на 90 дней отложил тарифы на товары из США
В Курске нашли замену ушедшему в отставку мэру
Курское городское собрание единогласно приняло отставку мэра Игоря Куцака, заявившего о таком решении по семейным причинам. Исполнять обязанности главы города будет Сергей Котляров.