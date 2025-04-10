Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 10 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 10 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 10 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 апреля 2025 года.

Россия и США обменялись в ОАЭ заключенными

Артур Петров
Артур ПетровИсточник: РИА "Новости"

Россия и США провели обмен заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби. США передали обвиненного в экспорте микроэлектроники Артура Петрова, Россия — Ксению Карелину, осужденную за финансирование ВСУ. Карелина была помилована президентом РФ, сообщила ФСБ.

ВС РФ освободили Журавку в Сумской области

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Журавка в Сумской области. Село находится у границы с РФ и расположено близ ранее освобожденной Веселовки.

РФ и США провели переговоры в Стамбуле

Источник: РИА "Новости"

В Стамбуле прошли закрытые консультации по нормализации работы дипмиссий России и США. Встреча продлилась пять с половиной часов. Госдеп сообщил, что консультации прошли конструктивно.

Евросоюз на 90 дней отложил тарифы на товары из США

Источник: AP 2024

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС приостанавливает введение тарифов на 90 дней, чтобы дать шанс переговорам с США. Если компромисс не будет найден, пошлины вступят в силу.

В Курске нашли замену ушедшему в отставку мэру

Курское городское собрание единогласно приняло отставку мэра Игоря Куцака, заявившего о таком решении по семейным причинам. Исполнять обязанности главы города будет Сергей Котляров.