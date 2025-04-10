Школьник спас друга-инвалида в Пермском крае

Александр осторожно подошел ближе к Андрею, схватил его за куртку и вытащил на лед. Потом положил на плот и сам выбрался на берег. Друзья мальчика в это время побежали звать на помощь. Первым делом — в дом к подростку с инвалидностью. Очень быстро на берегу оказался старший брат Андрея Родион. Он унес мальчика домой, где переодел и напоил чаем. К счастью, медицинская помощь ребенку не понадобилась. Он отделался легким испугом.