Школьник спас друга-инвалида в Пермском крае

Трое мальчиков и две девочки 10−12 лет помогли избежать трагедии в Пермском крае. Школьники спасли парня-инвалида, попавшего в полынью. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Инцидент произошел недалеко от автобусной остановки в деревне Груни Оханского городского округа. Ребята оказались там после уроков. Каждый день они добираются до Таборской школы за семь километров от дома на автобусе.
Как только младшеклассники Александр и Данил Косыревы, Василиса и Ксения Новиковы и Илья Каменских сели на лавочку, они увидели на покрытом льдом пруду какое-то движение. Илья понял, что там кто-то тонет, и сообщил об этом друзьям. Ребята ринулись к водоему и увидели в нем товарища Андрея — 12-летнего мальчика-инвалида, передвигающегося на коляске. Он живет в той же деревне и учится в спецшколе в Нытве.
Александр осторожно подошел ближе к Андрею, схватил его за куртку и вытащил на лед. Потом положил на плот и сам выбрался на берег. Друзья мальчика в это время побежали звать на помощь. Первым делом — в дом к подростку с инвалидностью. Очень быстро на берегу оказался старший брат Андрея Родион. Он унес мальчика домой, где переодел и напоил чаем. К счастью, медицинская помощь ребенку не понадобилась. Он отделался легким испугом.
Обычно за Андреем присматривает мама. Где была женщина в тот момент, неизвестно. Ребенок умеет ползать: он надевает на руки ботинки и ползет, подтягивая за собой ноги. Гуляя на коляске, мальчик добрался до пруда, а там, передвигаясь таким образом, провалился в полынью. Если не героизм школьников, трагедии было бы не избежать.
Семья спасенного пока не поблагодарила героев лично. А вот глава Оханского округа уже обратился в Министерство чрезвычайных ситуаций России с просьбой о награждении юных спасителей.
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