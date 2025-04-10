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В МВД предупредили о новой схеме обмана подростков мошенниками

В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих купить брендовые вещи с Poizon.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Полицейские совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным подготовили карточки с основными схемами мошенничества в отношении несовершеннолетних, выявленными в ходе оперативной и аналитической работы.

«В Telegram активно распространяются схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon. Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводятся мошенникам на карту, товар не приходит», — говорится в материалах.

Более того, мошенники требуют оплату «пошлины», чтобы «растаможить товар». По данным ведомства, делается это для хищения денежных средств у подростков и их родителей.