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В порту Ростова с начала года возбудили 27 дел

Грузооборот в порту Ростова с начала 2025 года составил два миллиона тонн.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в ростовском порту таможенники оформили около 800 судов. А грузооборот за этот период составил два миллиона тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Кстати, в основном из ростовского порта товары вывозят в Турцию, Ливан и Египет.

В сообщении также говорится, что с начала года таможенным постом было возбуждено 27 дел. Все они связаны с административными правонарушениями. И в основном — недекларирование членами экипажа табачной продукции, запасных частей для теплоходов и топлива.