В порту Ростова с начала года возбудили 27 дел

С начала 2025 года в ростовском порту таможенники оформили около 800 судов. А грузооборот за этот период составил два миллиона тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
Кстати, в основном из ростовского порта товары вывозят в Турцию, Ливан и Египет.
В сообщении также говорится, что с начала года таможенным постом было возбуждено 27 дел. Все они связаны с административными правонарушениями. И в основном — недекларирование членами экипажа табачной продукции, запасных частей для теплоходов и топлива.