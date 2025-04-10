На добрые дела: благотворительная распродажа собрала более 10 млн рублей

Обычный весенний день в Москве стал большим чудом: гости и партнеры благотворительной распродажи Miracle Sale фонда «Жизнь как чудо» собрали 10 157 226 рублей, чтобы помочь детям с тяжелыми заболеваниями печени. Мероприятие прошло 6 апреля в отеле The Carlton при поддержке более 80 партнеров.
Добро превращается в реальные дела
Главный fashion-партнер — модный бренд обуви и аксессуаров EKONIKA — передал сотни единиц продукции: обувь, сумки и другие аксессуары. Для распродажи также передали одежду и аксессуары бренды Mavelty, Monochrome, Roseville, ívolga, «Чистополе», Cher-Neva, Masterpeace, SASHASKVO, Berta Muzis, КоКо, «Дефиле», ANRO, Lila, Cream Cashmere, COSAREVE и другие.
Распродажу посетили члены попечительского совета фонда Алина Ковалева и Александра Серова. Кроме того, на мероприятие заглянули Софья Каштанова, Елена Петрова-Кессарийская, Кира Долгова, Софья Чмух, Нина Банная, Сона Хачатрян, Ольга Иванова, Екатерина Гулянская, Юлия Титель, Юлия Малагич, Мария Мельникова, Нати Латинович, Владимир Калинчев, Ольга Гужаускайте, Оксана Косарева, Софья Литвак, Катя Голд, Елена Веселова и Лилия Кузьменкова, Никита Борисов, Надежда Леонова, Анна Тихомирова, Полина Кирова и другие.
«Чрезвычайно радостно видеть столько неравнодушных людей на нашей распродаже, которые выделили время в выходной день для помощи тем, кто в этом нуждается — подопечным фонда. Я надеюсь, что для гостей благотворительность станет хорошей привычкой», — сказала Ковалева.
«Я, как и представители 80 компаний, передала продукцию своего бренда Alexandra Serova на благотворительную распродажу. Получилось огромное мероприятие в начале весны, где можно обновить свой гардероб и просто развлечься — и при этом поддержав миссию фонда по развитию ранней диагностики заболеваний печени у детей. Спасибо каждому гостю нашей распродажи!» — сказала Серова.
Всего мероприятие посетило около двух тысяч человек. Площадку фонду для такого грандиозного мероприятия безвозмездно предоставил давний партнер — The Carlton.
«Miracle Sale — это праздник, на котором добро превращается в реальные дела! Особенно хочу отметить отель. Для меня это лучшая площадка в столице, где каждая деталь создает атмосферу, вдохновляющую на чудеса. Спасибо всем, кто участвовал! Ваши сердца и поддержка дают импульс продолжать наше дело. Такие моменты напоминают: вместе мы можем все!» — сказала член попечительского совета фонда Юлианна Винер.
Благотворительная ярмарка
По традиции на распродаже был представлен мерч фонда «Жизнь как чудо»: футболки и толстовки, дизайн которых придумали в брендинговом агентстве «Супрематика», а произвели в «Ямайке».
Фонд предоставил возможность всем желающим подписаться на чудеса — регулярные пожертвования в его поддержку — и в качестве благодарности поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров. Можно было выиграть сертификаты в сеть салонов Sun&City, на массаж в «Вай Тай», в стоматологию «Белая радуга» и клинику эстетики и качества жизни GMTClinic, а также средства для волос NOAH, украшения Jewellery Bar и наборы конфет Bon Gemma.
В холле отеля была расположена ярмарка, на которой за пожертвование можно было получить книги от издательской группы «Альпина». Также книги передали МИФ, «Бомбора», VoiceBook и «Re:Books». Кроме того, на ярмарке были представлены предметы домашнего декора Tkano, шапки Kusto, средства для ухода Ecolatier, игрушки бренда Pompio, керамика ручной работы Технологического колледжа № 21 и образовательного комплекса градостроительства «Столица», украшения Sniffferson, свечи Fire of Life, экосистемы HEIS, блокноты «Пи_Ши».
Стилисты бренда профессиональной косметики AlterEgo Italy укладывали посетительницам волосы, а все желающие могли сыграть в деревянные настольные игры от «Игорницы». Еще за пожертвование можно было выпить кофе, который делали бариста из кофейни транзитного трудоустройства «Путь», или съесть мороженое BRandICE.
Благотворительная платформа Tooba разместила зону для добрых дел вместе с брендом одежды Luspoyt, который представляла его создательница Патимат Юсупова. Гости могли приобрести вещи бренда за пожертвование в фонд через платформу Tooba. А VK Store предоставила свою продукцию, которую можно было получить за перевод в фонд через платформу «VK Добро».
В пространстве для детей маленьких гостей развлекали аниматоры «Море Шоу» и Twinkle Kids. Провел мероприятие Влад Жестков, который приветствовал посетителей и рассказал об активностях и партнерах.
Развитие ранней диагностики заболеваний печени
Во второй раз подряд генеральным партнером благотворительной распродажи стала компания РЖД. Благодаря ее поддержке фонд создает детские игровые пространства в больницах по всей стране. Этот вклад помогает окружить пациентов заботой, подарить им радость и сделать их пребывание в медицинских учреждениях более комфортным. Команда фонда поблагодарила компанию за веру в миссию организации и совместное стремление к счастливому детству.
Благотворительная распродажа была организована при участии волонтеров-студентов Московского авиационного института и других волонтеров, которых благодарит фонд.
Благотворительный фонд 16 лет работает для того, чтобы снизить уровень детской смертности от тяжелых заболеваний печени в России. Он помогает детям и молодым взрослым в оплате жизненно важных лекарств, обследований, специализированного питания, генетических анализов, транспортных расходов до места лечения и обратно.
Одна из приоритетных задач фонда — развитие ранней диагностики заболеваний печени по всей стране. Фонд оснащает больницы медицинским оборудованием для постановки диагнозов, проводит научные исследования, поддерживает образование врачей и развивает экспертное сообщество, а также создает комфортную среду для выздоровления детей, открывая игровые пространства в медицинских учреждениях.