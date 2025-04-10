На добрые дела: благотворительная распродажа собрала более 10 млн рублей

«Miracle Sale — это праздник, на котором добро превращается в реальные дела! Особенно хочу отметить отель. Для меня это лучшая площадка в столице, где каждая деталь создает атмосферу, вдохновляющую на чудеса. Спасибо всем, кто участвовал! Ваши сердца и поддержка дают импульс продолжать наше дело. Такие моменты напоминают: вместе мы можем все!» — сказала член попечительского совета фонда Юлианна Винер.