Депутат Аксаков: ограничение на снятие наличных коснется лишь дропперов

«Банк отслеживает, насколько действия клиента соответствуют его обычному финансовому поведению: время, место и сумма операции. Например, если человек обычно снимает деньги в одном районе днем, а вдруг в ночное время предпринимается попытка снять крупную сумму в другом городе — такая ситуация может быть интерпретирована как потенциально опасная. В этом случае система временно приостанавливает выдачу наличных, чтобы проверить, не были ли данные карты скомпрометированы», — объяснил он.