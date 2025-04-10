Первые жители Красногоровки в ДНР получили российские паспорта

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Первые жители освобожденной Красногоровки в ДНР получили российские паспорта, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«Сегодня жители освобожденной Красногоровки пополнили ряды граждан Российской Федерации. Первые паспорта России получили четыре человека», — написал Кулемзин.
Он отметил, что работа по выдаче документов продолжается, на следующей неделе еще 10 жителей освобожденного населенного пункта получат свои новые паспорта.
Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки.