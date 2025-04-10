Россияне столкнулись с трудностями при денежных переводах по СБП

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) фиксирует увеличение времени обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП), инцидент возник на стороне одного из банков-участников, сообщает НСПК.
«Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников. Все системы НСПК работают штатно», — говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса мониторинга сбоев Downdetector, пользователи ранее в четверг жаловались на работу сервисов Т-Банка, «Т-Инвестиций», ПСБ и СБП. В пиковый период количество жалоб на работу Т-банка превышало 1200 штук.