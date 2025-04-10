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Россияне столкнулись с трудностями при денежных переводах по СБП

НСПК сообщила, что операций через Систему быстрых платежей проходят дольше.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) фиксирует увеличение времени обработки операций через Систему быстрых платежей (СБП), инцидент возник на стороне одного из банков-участников, сообщает НСПК.

«Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников. Все системы НСПК работают штатно», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса мониторинга сбоев Downdetector, пользователи ранее в четверг жаловались на работу сервисов Т-Банка, «Т-Инвестиций», ПСБ и СБП. В пиковый период количество жалоб на работу Т-банка превышало 1200 штук.