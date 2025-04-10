В Уфе 18-летняя уфимка за рулем питбайка попалась ГАИ

В Уфе на Интернациональной улице юная уфимка попалась сотрудникам ГАИ. Инспекторы задержали 18-летнюю девушку, управлявшую питбайком без соответствующих документов и защитной экипировки.
Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, инспекторам показался питбайк подозрительным и они решили проверить хозяйку. В ходе проверки выяснилось, что у уфимки отсутствовало водительское удостоверение, а также она нарушала правила использования мототехники.
— После составления административного протокола питбайк был перемещен на штрафстоянку, а девушке предстоит ответить перед законом за совершенные правонарушения, — добавили в ГАИ.
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